Crisi coronavirus, oltre 2 milioni di famiglie rischiano povertà (Di giovedì 30 luglio 2020) coronavirus, arrivano dati inquietanti sull’economia inquietante. Secondo quanto si evince da un’indagine, sono oltre 2 milioni le famiglie a forte rischio povertà dopo il lockdown e tutte le difficoltà di questo periodo. Superata momentaneamente la criticità epidemiologica, ora è dall’ondata di povertà in arrivo che l’Italia dovrà proteggersi. Come infatti evidenzia uno studio realizzato da … L'articolo Crisi coronavirus, oltre 2 milioni di famiglie rischiano povertà proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi. Seconda ondata di Covid in Spagna: Parigi, Londra e Berlino chiudono le porte. Turismo in crisi. Oltre mezzo milione di bambini a Beirut, in Libano, lotta contro la fame. La crisi economica ha messo in ginocchi. Coronavirus, l'aggiornamento: oltre 10 mila tamponi, 35 nuovi casi positivi (20 asintomatici). Fatti anche 1.335 test sierologici. Coronavirus Covid-19: Belgio, i vescovi rivedono il "Protocollo della Chiesa cattolica per la ripresa delle celebrazioni".

Ultime Notizie dalla rete : Crisi coronavirus Coronavirus, in Campania 19 nuovi positivi su 1.689 tamponi eseguiti Sky Tg24 Covid-19, Italia: dalla BEI 2 miliardi per la Sanità

Il prestito della banca della UE copre circa i due terzi dei costi previsti dal Decreto rilancio per il settore sanitario Già perfezionata una prima tranche di un miliardo di euro Per importo, una del ...

Coronavirus, nuovo contagio nel Biellese comunicato oggi dall’Unità di Crisi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti ... I casi importati sono 1 su 10) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisesu base ...

