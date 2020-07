CR7 prende il largo con Georgina, ecco i segreti dello yacht da oltre 5 milioni di euro (Di giovedì 30 luglio 2020) Un'estate da mille e una notte per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez . Con i quattro figli al seguito, veleggiano su e giù per il Mediterraneo a bordo del nuovo e lussuosissimo yacht di famiglia. ... Leggi su tgcom24.mediaset

mairzuc23 : @calciomercatoit '50 milioni netti che Messi guadagna al Barcellona in un costo totale di 65 milioni lordi a stagio… - 88Buzzo : Statistica fasulla perché prende in esame solo giocatori con minimo 90 gol. Lukaku, Caputo o CR7 hanno media gol su… - NotizieIN : Cagliari-Juventus: Buffon ne prende 2 (Gagliano e Simeone), Ronaldo a secco si allontana dalla Scarpa d’Oro… - PisuDavi : Joao Pedro in barriera prende la palla di testa e CR7 chiede il fallo di braccio #CagliariJuve - gandolag : @martinoloiacono @Curini Se ci prende come con CR7 alla Juventus, Fontana governa 20 anni. -