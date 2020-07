Covid, morto Herman Cain, ex candidato presidente Usa: potrebbe aver contratto il virus al comizio di Trump a Tulsa (Di giovedì 30 luglio 2020) L'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Herman Cain , è morto a causa del . L'imprenditore di 74 anni, noto come il 'Re della pizza', era stato ricoverato il 2 luglio scorso e - secondo quanto ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Clinicamente morto? No, ammazza ancora. Minoranza rumorosa di colleghi sostiene tesi contro f… - VittorioSgarbi : Tutta l'Italia ha le palle piene di questo terrorismo mediatico. - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla' - Keynesblog : RT @aspide_l: È stata annunciata la morte di Herman Cain, imprenditore e politico repubblicano, ultima uscita pubblica al comizio di Trump… - spleenicidio : RT @Gnarrrgh: È morto di covid il repubblicano americano Herman Cain. Voi direte 'vabbe', haha, fottesega', senza ricordare l'epico momento… -