Covid, la “sfida geopolitica” sul vaccino: la Russia punta al primato (Di giovedì 30 luglio 2020) È una vera e propria “sfida geopolitica” quella della ricerca del vaccino anti-coronavirus, almeno per la Russia che punta a superare l’Occidente e a guadagnarsi il primato della scoperta. E il vaccino a cui sta lavorando l’Istituto nazionale di ricerca Gamaleya, ha riferito una fonte all’agenzia Interfax, è stato inviato per una valutazione agli esperti del dipartimento competente del ministero della Salute: la registrazione sarebbe dunque attesa addirittura per il 10-12 agosto. La corsa al vaccino della Russia La data non è stata ancora confermata ufficialmente dal dicastero della Salute: per ora, si sa che i primi a ricevere il vaccino saranno gli operatori sanitari. La Russia di ... Leggi su quifinanza

