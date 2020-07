Covid, baratro povertà assoluta per 2,1 milioni di famiglie (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Covid e e i mesi di stretto lockdown spalancano il baratro della povertà per 2,1 milioni di famiglie con almeno un componente che lavora in maniera non regolare. Ben 1.059.000 famiglie vivono esclusivamente di lavoro irregolare. È quanto emerge dal Focus Censis Confcooperative “Covid da acrobati della povertà a nuovi poveri. Ecco il rischio di una nuova frattura sociale”. Drammatica la situazione tra 18 e 34 anni Più della metà degli italiani (50,8%) ha sperimentato un’improvvisa caduta delle proprie disponibilità economiche durante i mesi di stretto lockdown, con punte del 60% fra i giovani, del 69,4% fra gli occupati a tempo determinato, del 78,7% fra gli imprenditori e i liberi professionisti. La percentuale fra gli ... Leggi su quifinanza

