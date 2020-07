Covid apre il baratro della povertà per 2,1 milioni di famiglie (Di giovedì 30 luglio 2020) Rischia di essere un autunno rovente. E non per ragioni climatiche. Lo sapevamo, era nelle attese, ma l’approssimarsi e l’emergere di una serie di indicatori economici rende sempre più vicine, sempre più concrete, le minacce che da settimane turbano i pensieri di noi tutti. Gli effetti del lockdown, indesiderati quanto purtroppo necessari ad arginare il pericolo che minacciava di segnare, in maniera ancora più tragica di quanto non abbia fatto, la vita sociale ed economica del nostro Paese, continuano a fare sentire il loro peso colpendo le fasce sociali più fragili e generando nuove sacche di povertà.Il Covid e la sua lockdown economy spalancano il baratro della povertà per 2,1 milioni di famiglie con almeno un componente che lavora in maniera non ... Leggi su huffingtonpost

