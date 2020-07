Covid, a Gallipoli con Bob Sinclar entra nel vivo l'estate della movida: "Ma ci sarà distanziamento" (Di giovedì 30 luglio 2020) Salta la Notte della Taranta, non le erate in discoteca. "Ma noi applichiamo quello che prevede la normativa regionale", precisa Pierpaolo Paradiso dalla Praja di Gallipoli Leggi su repubblica

La Repubblica

In Puglia si è tornati a ballare, ma a ritmo di polemica. Le discoteche all'aperto hanno ripreso l'attività a giugno, e sono tornati anche i dj in consolle. Il divertimento ha atteso il primo momento ...Il neo Prefetto Maria Rosa Trio ha accolto il piano illustrato dai gestori della discoteca: massimo 2.050 biglietti in vendita e controlli anti-contagio intensificati. A nulla sono valse le proteste a ...