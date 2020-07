Covid-19, nuovi casi in aumento: il bollettino del 30 luglio (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono 386 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nell’ultimo giorno, dato in salita rispetto all’aumento di ieri quando erano stati comunicati 289 nuovi contagi. Il bollettino diffuso oggi 20 luglio 2020 dal ministero della Salute parla poi di 3 nuovi decessi di pazienti positivi al coronavirus (dai 6 di ieri), mai così pochi da prima che l’epidemia esplodesse in Italia, a fine febbraio. I dati delle ultime 24 ore segnano anche un aumento dei positivi ricoverati in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri, per un totale dei ricoverati in rianimazione che sale a 47 unità. In crescita di 17 unità anche i ricoverati con sintomi che dai 731 di ieri diventano 748. In cinque regioni - ... Leggi su blogo

