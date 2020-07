Covid-19, neonato in fin di vita: genitori negativi, mistero su come l’abbia contratto (Di giovedì 30 luglio 2020) neonato fatica a respirare alla nascita, i medici scoprono che ha il Covid. mistero su come il bimbo l’abbia contratto visto che i genitori sono negativi. La felicità per la nascita del secondogenito si è spezzata in gola a due genitori britannici quando hanno scoperto che il neonato era malato di Covid-19. Roxanne è andata … L'articolo Covid-19, neonato in fin di vita: genitori negativi, mistero su come l’abbia contratto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

LuigiF97101292 : RT @giobandnere: Covid, 129 positivi al centro di accoglienza nel trevigiano: tutti isolati nella strutturaPrenestino, mette il figlio neon… - giobandnere : Covid, 129 positivi al centro di accoglienza nel trevigiano: tutti isolati nella strutturaPrenestino, mette il figl… - acistampa : RT @acistampa: ??Intervista di @acistampa a Don Antonio Rucci. Il parroco della chiesa di San Giovanni Battista racconta la storia del neon… - ChurchPOP_it : #ACIStampa ha intervistato #DonAntonioRuccia, parroco di #SanGiovanniBattista a #Bari. Don Antonio ha raccontato la… - ziolions4219 : RT @acistampa: ??Intervista di @acistampa a Don Antonio Rucci. Il parroco della chiesa di San Giovanni Battista racconta la storia del neon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid neonato CORONAVIRUS: NEONATI GRAVI per CONTAGIO di COVID-19! Ecco DOVE sta accadendo e perché iLMeteo.it Coronavirus, 13 nuovi casi positivi: tra questi un caso sintomatico ricoverato nel savonese

2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl5 e 1 è un neonato in Asl5. Lo comunica, in una nota, la Regione Liguria. Oggi il totale dei casi positivi (esclusi i guariti con due test ...

Covid: fra i nuovi casi anche un neonato

1 caso sintomatico è ricoverato in Asl2, 1 caso è relativo a una Rsa genovese, 2 casi sono in Asl3, di cui uno è un caso di contatto, 2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl5 e 1 è un ...

2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl5 e 1 è un neonato in Asl5. Lo comunica, in una nota, la Regione Liguria. Oggi il totale dei casi positivi (esclusi i guariti con due test ...1 caso sintomatico è ricoverato in Asl2, 1 caso è relativo a una Rsa genovese, 2 casi sono in Asl3, di cui uno è un caso di contatto, 2 casi sono relativi all’attività di screening dell’Asl5 e 1 è un ...