Covid-19, in Brasile 90mila morti. Prima uscita per Bolsonaro (Di giovedì 30 luglio 2020) Prima uscita pubblica ufficiale per il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro da quando è risultato negativo al Covid-19, a più di tre settimane dalla diagnosi di positività lo scorso 7 luglio. A un evento a Brasilia, Bolsonaro si è presentato con la mascherina e ha mantenuto le distanze di sicurezza salvo scambiarsi qualche abbraccio e pacca sulla spalla con le altre autorità che hanno festeggiato il suo ritorno sulla scena.Intanto, il Paese latinoamericano è arrivato a 90.000 morti per il virus. E sono ormai oltre 2,5 milioni i casi di Covid-19. E' il secondo Paese dopo gli Stati Uniti per contagi e decessi. Nel mondo si registrano oltre 17 milioni di casi di coronavirus, stando all'ultimo aggiornamento della ... Leggi su ilfogliettone

