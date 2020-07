Covid, 129 positivi al centro di accoglienza nel trevigiano: tutti isolati nella struttura (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono 129 i positivi al coronavirus isolati all'interno del centro di accoglienza situato nell'ex Caserma Serena del comune di Casier, in provincia di Treviso. L'unità locale... Leggi su ilmattino

Complessivamente sono stati eseguiti 315 tamponi, di cui 293 a migranti e 22 a operatori. I test hanno fatto registrare 129 casi positivi, tutti al momento asintomatici. I positivi sono quindi stati ...