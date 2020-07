Corrispettivo Cmor nelle bollette: cos'è e come funziona (Di giovedì 30 luglio 2020) Cos'è il Corrispettivo CmorFinalità dell'indennizzo CmorA quali utenze di applicaCondizioni per il riconoscimento del Cmorcome viene calcolato il CmorCmor: dove appare in bollettaCosa fare se il Cmor non è dovutoCos'è il Corrispettivo CmorTorna su Il Corrispettivo Cmor è un indennizzo che viene garantito al fornitore, se prima del passaggio a quello nuovo, l'utente risulta moroso nei confronti del primo delle ultime tre mensilità. Il Corrispettivo Cmor viene quindi indicato nella bolletta del nuovo fornitore, per consentire a quello ... Leggi su studiocataldi

Il corrispettivo Cmor è un indennizzo che viene garantito al fornitore, se prima del passaggio a quello nuovo, l'utente risulta moroso nei confronti del primo delle ultime tre mensilità. Il ...

