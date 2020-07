Coronavirus, Zangrillo: “Rifiuto la definizione di negazionista. La situazione clinica oggi è diversa” (Di giovedì 30 luglio 2020) Repetita iuvant. E così Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano e prorettore dell’Università Vita-Salute di Milano, è tornato sulle polemiche di questi giorni, parlando ai giornalisti di Repubblica: “Bisogna dare indicazioni chiare e autorevoli: non è vero che il virus non esiste più, io non l’ho mai detto così … L'articolo Coronavirus, Zangrillo: “Rifiuto la definizione di negazionista. La situazione clinica oggi è diversa” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

