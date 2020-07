Coronavirus, Zaia risponde ai negazionisti: “Convinti sia un’invenzione? Qui abbiamo visto gente morire. Senza lockdown, milioni di infetti” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Lo dico a quei negazionisti che sostengono non esista nulla, a quelli che pensano sia un’invenzione da Grande Fratello o da Bilderberg: abbiamo visto gente morire, Senza lockdown avremmo avuto 2 milioni di veneti infettati e le terapie intensive al collasso”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che oggi all’ospedale di Schiavonia ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del robot ‘Da Vinci XI’. Zaia ha parlato ai medici e agli amministrativi presenti, ribadendo come la Regione abbia saputo affrontare con grande professionalità la battaglia alla pandemia. Solo tre giorni fa in Senato era stato organizzato un convegno di presunti ... Leggi su ilfattoquotidiano

