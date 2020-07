Coronavirus Usa, un morto al minuto: 69mila nuovi contagi in Brasile (Di giovedì 30 luglio 2020) La pandemia da Coronavirus torna ad accellerare in Usa, si stima una morte al minuto. In Brasile 69mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Se da una parte del mondo Europa ed Asia continuano a lottare per uscire dallo stato d’emergenza causato dal Coronavirus, dall’altra parte troviamo il continente americano, con gli Usa che non … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - Agenzia_Ansa : In 24 ore record di morti per coronavirus negli Stati Uniti: 1592, il numero più alto da due mesi e mezzo. In #Cina… - SkyTG24 : Coronavirus, Salvini: “Forse qualcuno usa l’emergenza per salvare la poltrona”. VIDEO - sardo1951 : RT @udogumpel: Sono 16.7 milioni i casi di contagio #coronavirus nel mondo, i morti, 660mila, Gli Stati Uniti e Brasile si confermano i pi… - Dertizia : RT @udogumpel: Sono 16.7 milioni i casi di contagio #coronavirus nel mondo, i morti, 660mila, Gli Stati Uniti e Brasile si confermano i pi… -