Coronavirus: Usa, 1400 morti in 24 ore (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 30 LUG - Negli Stati Uniti nella giornata di mercoledi' ci sono stati 1.400 morti a causa del Coronavirus, quasi una vittima al minuto. E' stata la peggiore giornata da oltre due ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - Agenzia_Ansa : In 24 ore record di morti per coronavirus negli Stati Uniti: 1592, il numero più alto da due mesi e mezzo. In #Cina… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: altri 1.270 morti negli #Usa, record in #Florida - Chi_extra : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 152,320 ????BRA: 88,634 ????GBR: 45,878 ????MEX: 44,876 ????ITA: 35,123 ????IND: 34,224 ????FRA: 30… - NiccoRob : RT @udogumpel: Sono 16.7 milioni i casi di contagio #coronavirus nel mondo, i morti, 660mila, Gli Stati Uniti e Brasile si confermano i pi… -