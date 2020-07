Coronavirus: uno studio indaga su come sono cambiate abitudini alimentari degli abitanti di Vo’ Euganeo (Di giovedì 30 luglio 2020) Lockdown e abitudini alimentari. come e quanto l’isolamento ha cambiato la tavola, i bisogni alimentari, le quantità e le tipologie di cibo per chi ha vissuto, più di altri e per lungo tempo, le restrizioni legate al Covid-19. Dall’Università di Padova – in collaborazione con il Comune di Vo’ – parte uno studio per indagare ed analizzare in quale modo siano cambiate le abitudini alimentari e lo stile di vita degli abitanti del comune di Vo’ che forse, essendo stato zona rossa dal 21 febbraio, molto più di altri ha vissuto appieno le restrizioni che hanno caratterizzato questo periodo. Lo studio ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Coronavirus, per Salvini il saluto con il gomito è “la fine della specie umana”: “Se uno mi allunga la mano, io gli… - SkyTG24 : Coronavirus, scoperto da uno studio della Sapienza il suo meccanismo d'azione - Tg3web : Isolati 9 anticorpi, i più efficaci contro il coronavirus, alla Columbia University di New York che pubblica uno st… - Anarchy37473758 : Uno Stato senza Governo, al giorno d'oggi, può sembrare un'utopia, ma da sempre politici e filosofi hanno ribadito… - qui_finanza : Calcio in crisi: Piano Marshall della FIFA per salvare i club Massiccio l'impatto economico-finanziario del coronav… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus uno Coronavirus, "Uno sfregio a migliaia di morti, Bocelli venga a Bergamo e Brescia" Il Giorno Si allarga l'arsenale di farmaci contro la CoViD-19

Scoperte tra i medicinali noti altre 21 molecole che, in dosi sicure per l'uomo, bloccano la replicazione del coronavirus della CoViD-19 in provetta. L'attenta analisi di un database di farmaci già us ...

Coronavirus Lazio, nuova impennata di contagi: 34 positivi, 16 sono di importazione

Nuova impennata di contagi nel Lazio. I nuovi pazienti positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 34, di questi 16 sono casi di importazione. Zero i decessi. Tra i pazienti positivi identi ...

Scoperte tra i medicinali noti altre 21 molecole che, in dosi sicure per l'uomo, bloccano la replicazione del coronavirus della CoViD-19 in provetta. L'attenta analisi di un database di farmaci già us ...Nuova impennata di contagi nel Lazio. I nuovi pazienti positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 34, di questi 16 sono casi di importazione. Zero i decessi. Tra i pazienti positivi identi ...