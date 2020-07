Coronavirus, ultime notizie. Usa, Trump: rischi da voto via posta, vinceremo le elezioni. Nel paese 1.400 morti in 24 ore, uno al minuto (Di giovedì 30 luglio 2020) ● Negli Usa 60mila nuovi contagi e 1.592 vittime in un giorno ● Coronavirus, che cosa ha scoperto la scienza ● Che cosa è successo nel mondo ieri 29 luglio Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 28… - rtl1025 : ?? Continua la salita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati… - RoccoPetraglia1 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. Boom di contagi in Messico. LIVE - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. Boom di contagi in Messico. LIVE -