Coronavirus, ultime notizie – Italia, nel nuovo dpcm via libera a viaggi in crociera e fiere. In Cina tornano i contagi: +105 in 24 ore. Superata quota 400 mila casi in Perù (Di giovedì 30 luglio 2020) Johns Hopkins University (JHU) Mappa Covid-19 (30 luglio 2020)I casi da Covid-19 nel mondo hanno superato quota 17 milioni, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti – Paese più colpito dall'epidemia – fanno registrare ad ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 28… - SkyTG24 : Coronavirus Spagna, 905 casi nelle ultime 24 ore. Berlino sconsiglia viaggi in 3 regioni - Confcommercio : RT @fipeconf: #coronavirus #PubbliciEsercizi on line la IV ed. del quadro sinottico aggiornato alle ultime novità introdotte con la Legge… - arcanodavvero : RT @neXtquotidiano: +28%: l’incremento dei positivi al #Coronavirus nelle ultime due settimane -