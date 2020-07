Coronavirus, ultime notizie – In Italia gli attualmente positivi sono 12.230. Nessun decesso in Lombardia. Usa, il vaccino di Johnson&Johnson funziona sui macachi (Di giovedì 30 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University (JHU) Mappa Covid-19 (30 luglio 2020)I casi da Covid-19 nel mondo hanno superato quota 17 milioni, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti – Paese più colpito dall’epidemia – fanno registrare ad oggi 4.426.982 contagi e più di 150 mila vittime. Il Brasile è il secondo Paese per numero di casi con 2 milioni e mezzo di persone risultate positive ... Leggi su open.online

