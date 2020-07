Coronavirus, Trump ipotizza il rinvio delle elezioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Donald Trump ipotizza il rinvio delle elezioni presidenziali in programma a novembre. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump ipotizza il rinvio delle elezioni presidenziali in programma a novembre. Con un tweet l’inquilino della Casa Bianca propone lo spostamento del voto per evitare possibili brogli e frodi. “Una elezione dove si vota esclusivamente via mail sarebbe inaccurata e fraudolenta – si legge nel post – sarebbe un grande imbarazzo per gli Usa. Non sarebbe il caso di posticipare le elezioni fino a quando i cittadini non potranno votare in sicurezza?“. With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most ... Leggi su newsmondo

