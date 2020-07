Coronavirus Toscana, undici nuovi casi. Aumentano i contagi in Mugello (Di giovedì 30 luglio 2020) undici nuovi casi, nessun decesso e due guarigioni: questi i dati riguardanti il bollettino del Coronavirus per la giornata di mercoledì 30 luglio. I dati sono stati forniti come di consueto dalla ... Leggi su quotidiano

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #30luglio ?? 11 nuovi casi ?? 3.330 tamponi eseguiti ?? 17 ricoverati (+2 da ieri) ?? 0… - ARSToscana : #coronavirus in Toscana #30luglio: 4 degli 11 nuovi casi sono riconducibili al focolaio del Mugello, zero decessi,… - pistoiasport : Coronavirus a Pistoia, nessun nuovo caso. 11 in Toscana, con 2 guarigioni - PaeseseraTos : Coronavirus, nuovi casi in Mugello e 11 in tutta la Toscana - SmorfiaDigitale : Coronavirus Toscana, undici nuovi casi. Aumentano i contagi in Mugello - La Nazi... -