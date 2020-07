Coronavirus, terzo giorno sopra i 1.000 morti negli Usa. Positivo deputato repubblicano ribelle della mascherina. In Brasile superati i 90 mila morti (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)Usa EPA/MICHAEL REYNOLDS La speaker della Camera del Congresso Usa, Nancy PelosiPer il terzo giorno consecutivo, negli Stati Uniti vengono registrati più di 1.000 morti per Coronavirus in un giorno. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i decessi ieri sono stati 1.267, per un totale di 150.700. Pesante anche il bilancio sui nuovi contagi, 68.086 nelle ultime 24 ore che portano il dato complessivo a 4,24 milioni di casi. Tra gli Stati più colpiti ci sono la Florida, dove ci sono stati 216 morti per un totale di 6.300, e la California con 186 decessi e quasi 9.000 vittime. I numeri sempre più allarmanti stanno ... Leggi su open.online

