Coronavirus, salgono i contagi: 386 nuovi casi e 3 morti (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Continuano ad aumentare i nuovi casi da Coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 386 contagi, contro i 289 del giorno prima. Sono i dati diffusi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute in merito all’emergenza Covid-19 in Italia: si tratta del numero più alto registrato nell’ultimo mese. A far salire il totale sono soprattutto i contagi registrati in Lombardia, passati da 46 a 88 casi, ma soprattutto i 129 migranti positivi registrati nel Trevigiano che portano il totale del Veneto da 42 a 112 nuovi casi. Aumento significativo dei casi anche in Sicilia, da 18 a 39 casi. Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a ... Leggi su quifinanza

