Coronavirus | ritorna a salire la curva in Italia | 386 casi in un giorno Focolaio al centro migranti di Treviso

Coronavirus, il bollettino del 30 luglio 2020. Nuova crescita in Italia dei contagi, preoccupazione per il Focolaio in Veneto. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 luglio 2020. ritorna a salire la curva nel nostro Paese con un aumento che sembra essere strettamente collegato al Focolaio registrato in un centro migranti a Treviso. Sono 129 in tutto i positivi con il Veneto che nelle ultime 24 ore ha avuto 112 contagi. Attenzione anche in Sicilia dove una novantina di persone sono state messe in quarantena dopo aver preso parte ad un matrimonio dove era presente un caso di Coronavirus importato dalla Germania.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ritorna Carinaro, guarito da coronavirus ritorna positivo. Il sindaco: "E' in buone condizioni" PUPIA Barcellona-Napoli: si pensa di giocare in Portogallo dopo le parole di Aurelio De Laurentiis

La gara valida per il ritorno degli ottavi Champions, in programma il prossimo 8 agosto, potrebbe non giocarsi più al Camp Nou per i numeri del Covid-19 che in Catalogna tornano a essere preoccupanti.

Coronavirus in Spagna, nuovo record di contagi: Catalogna tra le più colpite. Il Napoli ha ragione

Ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più preoccupante in Spagna sul versante dell'emergenza Coronavirus. Come registrato dalle ... che riguarda la sede della sfida valevole per il ...

