Coronavirus, Ricciardi: “Non siamo in fase post Covid, è un’ondata unica, attenti a come si viaggia” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Oggi non siamo in una fase post Covid, non siamo in attesa di una seconda ondata. E’ un’ondata unica e siamo in pieno Covid anche a livello europeo”. Lo afferma Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica, che intervenendo al webinar ‘Andare in vacanze in maniera consapevole e responsabile’ promosso da Canova Club invita a non abbassare il livello di attenzione. “siamo stati bravi“, ma non è finita. “Questo è un virus insidioso che si è evoluto per trasmettersi. E in Italia ci troviamo in una situazione non chiara nella sua evoluzione. La differenza ... Leggi su meteoweb.eu

