Coronavirus, record negativo: 290mila nuovi contagi in 24 ore, boom negli USA e Brasile (Di giovedì 30 luglio 2020) La pandemia di Coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo record negativo. I nuovi contagi nel mondo sono stati 290.459 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato mercoledì 22 luglio (+280mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti (+67mila), in Brasile (+71mila), in India (+52mila) e in Sudafrica (+11mila). Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.036, mentre il numero totale di casi di Coronavirus ha superato 17.1 milioni, con oltre 670.000 morti, secondo la Johns Hopkins University. Leggi su sportface

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - Agenzia_Ansa : In 24 ore record di morti per coronavirus negli Stati Uniti: 1592, il numero più alto da due mesi e mezzo. In #Cina… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna oltre 1.153 contagi: record dal 2 maggio #coronavirus - MLGcopyright : Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. Record morti e contagi in Florida. LIVE - MartaDj1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Libia: record di contagi nelle ultime 24 ore #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, diretta. Spagna, 1.150 contagi in 24 ore: record dal 2 maggio Il Messaggero Coronavirus, record negativo: 290mila nuovi contagi in 24 ore, boom negli USA e Brasile

La pandemia di coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo record negativo. I nuovi contagi nel mondo sono stati 290.459 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno d ...

Coronavirus, in Spagna record di contagi dal 2 maggio

La Spagna è la sorvegliata speciale in Europa per il coronavirus: i casi sono stati oltre mille nelle ultime 24 ore, un livello che non si toccava dal 2 maggio. MADRID – Il coronavirus preoccupa in Sp ...

La pandemia di coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo record negativo. I nuovi contagi nel mondo sono stati 290.459 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno d ...La Spagna è la sorvegliata speciale in Europa per il coronavirus: i casi sono stati oltre mille nelle ultime 24 ore, un livello che non si toccava dal 2 maggio. MADRID – Il coronavirus preoccupa in Sp ...