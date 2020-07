Coronavirus, primi dati post Covid: ecco come la pandemia ha influenzato la vita dei pazienti (Di giovedì 30 luglio 2020) Curati in Fondazione Poliambulanza nei mesi caldi dell’epidemia, guariti e dimessi. Ma non tutti i pazienti si sentono come prima dell’infezione dovuta al virus. Gli strascichi sono a volte piuttosto pesanti e hanno bisogno di essere gestiti. Per questo motivo è stato reso operativo, da metà aprile, presso l’istituto ospedaliero bresciano l’ambulatorio post Covid, un progetto assolutamente pilota con cui si vuole tracciare una mappa delle possibili complicanze della malattia e curarle riducendo l’impatto che continuano ad avere sulla vita dei guariti. 261 sono le persone che ad oggi hanno aderito al programma di follow up. Due terzi circa ha dichiarato di non avere più problemi e di aver ripreso una vita normale, ... Leggi su meteoweb.eu

giuliainnocenzi : #GretaThunberg ha vinto un premio di 1 milione di euro per il suo impegno contro il cambiamento climatico. E ha dec… - ladyonorato : La cura del Covid va iniziata già dai primi sintomi e a domicilio, sotto costante monitoraggio medico. Così a Piace… - radioitaliacina : Coronavirus, lo studio: 'Tra i primi casi fuori dalla Cina, 1 su 4 aveva viaggiato in Italia'… - Notiziedi_it : Coronavirus, lo studio: “Tra i primi casi fuori dalla Cina, 1 su 4 aveva viaggiato in Italia” - Today_it : Coronavirus, lo studio: 'Tra i primi casi fuori dalla Cina, 1 su 4 aveva viaggiato in Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primi Coronavirus, a Roma primi test sugli arrivi in bus a Tiburtina dai paesi dell'Est: 7 controlli, nessun positivo Repubblica Roma Emanuele Sabatino

Giornalista iscritto all’albo dal 2014, ho studiato Giurisprudenza a Roma. Ho un passato da cestista nella Stella Azzurra Roma e nelle nazionali giovanili di basket. Ho vissuto negli Stati Uniti, avan ...

La pallacanestro nell’era dell’epidemia

Kawhi Leonard dei Los Angeles Clippers è stato il primo giocatore a scendere in campo nel pomeriggio del 22 luglio, riscaldandosi per la prima partita della National basketball association (Nba) dopo ...

Giornalista iscritto all’albo dal 2014, ho studiato Giurisprudenza a Roma. Ho un passato da cestista nella Stella Azzurra Roma e nelle nazionali giovanili di basket. Ho vissuto negli Stati Uniti, avan ...Kawhi Leonard dei Los Angeles Clippers è stato il primo giocatore a scendere in campo nel pomeriggio del 22 luglio, riscaldandosi per la prima partita della National basketball association (Nba) dopo ...