Coronavirus, Oms: "Il Covid-19 è cambiato, lo dicono i dati" (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA - Negli ultimi 30 giorni " viaggiamo intorno ai 200-300 casi giornalieri di positivi, un dato stabile nonostante piccole variazioni giornaliere ". Tuttavia, la trasmissione del Coronavirus , " ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Oms: il #Coronavirus non è stagionale, è un'unica grande ondata #ANSA - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “Una grande ondata non stagionale”. Oltre 20mila morti in Europa centro-orientale, in India 1,5 m… - luchioluli : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, Oms: 'Nessun segno che sia stagionale' - Miti_Vigliero : Coronavirus, Oms: 'Nessun segno che sia stagionale' -