Coronavirus, oltre 17 milioni di casi nel mondo. Negli Usa un morto al minuto (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono ormai oltre 17 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. I decessi sono ad oggi 667.060. Dei complessivi 17.031.281 contagi registrati in tutto il mondo, oltre 4,4 milioni sono Negli Stati Uniti, più di 2,5 milioni in Brasile e oltre 1,5 milione in India. Stati Uniti e Brasile contano anche il maggior numero di morti, rispettivamente 150.713 e 90.134.LO SCENARIOIn Brasile sono ormai oltre 2,5 milioni i casi di Covid-19 e più di 90.000 i morti. Stando all'ultimo bollettino delle autorità sanitarie, il Paese sudamericano ha infatti registrato nelle ultime 24 ore altri ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - Agenzia_Ansa : #Istat: persi 600 mila occupati rispetto al pre-#Covid. #Censis: con il coronavirus oltre 2 milioni di famiglie in… - fattoquotidiano : Salgono oltre i mille al giorno i nuovi contagi di coronavirus in Spagna [LEGGI] #edicola #30luglio - PalermoToday : Nozze a Nicosia e festa a Gangi, un invitato positivo al Covid: oltre 90 persone in quarantena… - niccneime : RT @carlosibilia: Sono costati oltre 6 milioni di euro gli ospedali prefabbricati di #Caserta e #Salerno, voluti da #DeLuca durante la fase… -