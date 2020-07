Coronavirus oggi nel Lazio: i dati della Regione per il 30 luglio e il focolaio a Cesano (Di giovedì 30 luglio 2020) Il bollettino della Regione Lazio sull’andamento del Coronavirus oggi: 18 casi nelle ultime 24 ore mentre ieri i positivi erano 34. C’è anche un decesso. Coronavirus oggi nel Lazio: i dati della Regione per il 30 luglio Tra i casi di oggi 6 sono di importazione: due casi da Capoverde, uno da Moldavia, uno da India, uno da Turchia e uno da Belgio. Un caso è stato individuato grazie al Numero Verde 800.118.800. Prosegue l’attività presso il Terminal bus di Tiburtina. Nella Asl Roma 1 sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24 ore e di questi uno riguarda una ragazza in fase di pre-ospedalizzazione i restanti tre casi riguardano ... Leggi su nextquotidiano

