Coronavirus, nuovo picco di contagi in Romania: 1.356 casi e 35 morti (Di giovedì 30 luglio 2020) nuovo picco di contagi da Coronavirus in Romania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.356 casi che portano a 49.591 il totale dall'inizio della pandemia. Da mercoledì vi sono stati altri 35 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Per la giornata di oggi, giovedì 30 luglio, è atteso il nuovo bollettino della regione Lombardia in merito all’epidemia di coronavirus. Come di consueto, la comunicazione verrà data nel tardo ...

Coronavirus, nel Lazio 18 nuovi casi: 6 di importazione. Un decesso

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Nella Asl Roma 1 sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una ragazza in fase di ...

