Coronavirus, nel Napoletano ben 11 casi. Allarme in un campo estivo: “Fate tampone ai bimbi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dei 16 nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore ben 7 provengono dall’Asl Napoli 3 Sud, che abbraccia l’area Nolana, i comuni Vesuviani e la zona della penisola Sorrentina, altri quattro invece dall’Asl Napoli 2 Nord che riguarda i comuni a nord di Napoli (Giugliano in primis) e la zona flegrea (Pozzuoli). Forte preoccupazione nel Nolano dove in seguito al ritorno dalla Serbia di un 30enne, originario di Cimitile, sono al momento sette le persone risultate positive al Coronavirus. Quest’ultimo ha contagiato i suoi familiari, tra cui la figlioletta e la nipotina oltre a un amico (che è andato a prenderlo in aeroporto) e alla sua fidanzata. Il 30enne, che ha accusato i primi sintomi qualche giorno dopo il rientro, è al momento ricoverato in terapia ... Leggi su anteprima24

