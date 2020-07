Coronavirus nel Lazio, 34 nuovi contagi, ancora troppi casi dall’estero. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Coronavirus nel Lazio: i dati dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono cinque i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una donna di rientro dalla Romania per la quale è stato effettuato il contact tracing internazionale, un caso di un uomo in accesso al pronto soccorso e un caso di un uomo con link familiare ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 17 i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi otto riguardano persone di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

