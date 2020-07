Coronavirus nel Lazio, 18 nuovi casi e una vittima, i dati aggiornati al 30 luglio: «Circolazione del virus pari al 2.3%» (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi registriamo 18 casi e un decesso. Di questi 6 sono casi di importazione: due casi da Capoverde, uno da Moldavia, uno da India, uno da Turchia e uno da Belgio. Un caso è stato individuato grazie al Numero Verde 800.118.800. Prosegue l’attività presso il Terminal bus di Tiburtina. Coronavirus nel Lazio: i dati dalle Asl di oggi 30 luglio 2020 Nella Asl Roma 1 sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una ragazza in fase di pre-ospedalizzazione i restanti tre casi riguardano un cluster familiare a Cesano già isolato e in ricovero ed è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono cinque i nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

