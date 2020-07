Coronavirus, morto l’ex candidato alla Casa Bianca Herman Cain. Era stato a comizio di Tulsa (Di venerdì 31 luglio 2020) Herman Cain, candidato repubblicano alla presidenza nel 2012, è morto a causa del Coronavirus. Aveva partecipato al controverso comizio di Trump a Tulsa. ATLANTA – L’ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Herman Cain, è morto a causa del Coronavirus. La partecipazione al comizio di Tulsa Il noto imprenditore aveva 74 anni. Lo scorso 2 luglio era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. Cain aveva partecipato al controverso comizio di Donald Trump a Tulsa, durante il ... Leggi su newsmondo

