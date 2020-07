Coronavirus, morto Herman Cain: “Contagiato al comizio di Trump” (Di giovedì 30 luglio 2020) morto di Coronavirus Herman Cain, già candidato alle presidenziali Usa coi repubblicani: “Contagiato al comizio di Trump a Tulsa”. Herman Cain, già candidato presidenziale repubblicano ed ex CEO di Godfather’s Pizza, è morto di Coronavirus. Il politico di 74 anni è stato ricoverato in ospedale all’inizio di questo mese e il suo account Twitter questa … L'articolo Coronavirus, morto Herman Cain: “Contagiato al comizio di Trump” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Coronavirus nel mondo,raggiunta la soglia di 17 milioni di casi. Negli Usa un morto al minuto [aggiornamento delle… - rtl1025 : ?? L'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Herman #Cain, è morto a causa del #coronavirus. L'imprenditore di 74… - eziomauro : Coronavirus nel mondo, negli Usa un morto al minuto. Record di contagi in Romania - Eumoret : RT @udogumpel: Sono 16.7 milioni i casi di contagio #coronavirus nel mondo, i morti, 660mila, Gli Stati Uniti e Brasile si confermano i pi… - emme_sette : RT @AtlanteUsa2020: È morto Herman Cain, candidato alle primarie repubblicane del 2012, tea party, afroamericano. Era a Tulsa al comizio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Non ci sono stati decessi per coronavirus in Lombardia ma aumentano i contagi: dai 46 casi di ieri, oggi si è arrivati a 88 nuovi casi positivi, di cui 17 'debolmente ...E' quanto riporta l'ultimo bollettino della Regione. I guariti o i dimessi salgono a 73.305 (+616), non c'è nessun morto nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive sono stabili con 13 ricoverati. Negli ...