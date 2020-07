Coronavirus, Massa Lubrense: 3 camerieri positivi, clienti danno nomi falsi (Di giovedì 30 luglio 2020) Tre membri dello staff del ristorante “Lo Scoglio” a Massa Lubrense risultati positivi al Coronavirus. Caos nella ricostruzione dei casi: molti clienti hanno fornito false generalità Chiarita una volta per tutte la questione contagi nell’area della costiera sorrentina. L’allarme era partito dopo che un gruppo di ragazzi romani positivi al Coronavirus in vacanza a Capri, provenienti dal Cilento, hanno fatto tappa a Massa Lubrense nel ristorante Lo Scoglio, che avrebbero frequentato il 17 luglio a pranzo e a cena. Contagiati tre dipendenti del locale e non 6 come erroneamente dichiarato nei giorni precedenti. Rettifica anche del luogo, che in un primo momento era stato ipotizzato fosse Vico ... Leggi su bloglive

RaiNews : #coronavirus #covid19 il premier britannico attacca i #novax ed evoca vaccinazioni di massa e avverte: 'La pandemia… - ilgiornalelocal : #Coronavirus a #Cicciano, tamponi di massa ECCO DOVE E QUANDO - Lotus3Patrizia : RT @fanpage: Hanno fornito generalità inventate al momento della registrazione e non è stato possibile rintracciarli per ricostruire i cont… - PulitiElena : RT @fanpage: Hanno fornito generalità inventate al momento della registrazione e non è stato possibile rintracciarli per ricostruire i cont… - Yogaolic : RT @fanpage: Hanno fornito generalità inventate al momento della registrazione e non è stato possibile rintracciarli per ricostruire i cont… -