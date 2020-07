Coronavirus, Libia: record di contagi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 30 luglio 2020) record di contagi giornalieri per la Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 205 nuovi casi da Coronavirus, che portano a 3.222 il totale nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Libia: record di contagi nelle ultime 24 ore #coronavirus - xilax65 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Libia: record di contagi nelle ultime 24 ore #coronavirus - MartaDj1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Libia: record di contagi nelle ultime 24 ore #coronavirus - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Libia: record di contagi nelle ultime 24 ore #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Libia: record di contagi nelle ultime 24 ore #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Libia

TGCOM

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di quasi 150.700 vittime. Lo riporta la Johns Hopkins University, che conta 68.086 nuovi contagi in un gior ...Tripoli , 30 lug 08:34 - (Agenzia Nova) - Il Centro di controllo nazionale per le malattie di Tripoli ha annunciato che la Libia ha registrato 205 nuovi casi confermati di coronavirus. Si tratta del ...