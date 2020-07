Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 137mila nuovi contagi tra Brasile e USA (Di giovedì 30 luglio 2020) Sfiorano ormai quota 17 milioni (16.978.206) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 666.239, mentre le guarigioni 9.916.230. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per Coronavirus in 24 ore, per un totale di oltre 150.700 vittime: la JHU segnala 68.086 nuovi contagi in un giorno, aggiornando il totale a 4,42 milioni. Particolarmente colpita la Florida, con un record di 216 nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 6.300 morti. Il Brasile ha superato oggi i 90mila morti per Coronavirus, con 1.595 decessi nelle ultime ... Leggi su meteoweb.eu

