Coronavirus La Spezia, neonato contagiato. I genitori non sono positivi (Di giovedì 30 luglio 2020) La A quanto si apprende da fonti sanitarie, i genitori del neonato risultato positivo alla Spezia non sono positivi. Il piccolo non presenta particolari problemi di salute. La positività è emersa ... Leggi su lanazione

