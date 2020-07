Coronavirus, la Protezione Civile: “L’Italia invia un team e materiali sanitari in Albani per l’emergenza Covid” (Di giovedì 30 luglio 2020) Un team sanitario italiano è in partenza per supportare l’Albania nella lotta al Covid-19. L’operazione, che rientra nell’ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata da alcuni paesi esteri per contrastare gli effetti del virus e per limitarne l’ulteriore diffusione. Oltre al personale, è stato predisposto un carico di mascherine e di altro materiale sanitario per le strutture ospedaliere albanesi. In virtù della generosità dimostrata all’Italia nella fase più acuta dell’emergenza, il Governo italiano sta ... Leggi su meteoweb.eu

