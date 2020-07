Coronavirus, la proposta: “Nuovo lockdown per evitare seconda ondata” (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, proposta singolare da uno studio spagnolo: nuovo parziale lockdown per evitare l’inevitabile seconda ondata. Ecco cosa suggerisce di preciso la Barcelona Insitute for Global Health. Proclamare un nuovo lockdown, di 30 o al massimo 60 giorni, per evitare l’inevitabile seconda ondata. Ovvero: perdere la battaglia per vincere la guerra. E’ questo quanto propone uno … L'articolo Coronavirus, la proposta: “Nuovo lockdown per evitare seconda ondata” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proposta Coronavirus Usa, 1.400 morti in 24 ore: uno al minuto. Peggiore giornata da oltre due mesi Il Messaggero Stato di emergenza. Governo approva la proroga al 15 ottobre. Prorogate anche numerose norme di interesse sanitario

Dopo il via libera di Camera e Senato il Consiglio dei ministri ha approvato ieri notte la delibera che proroga di due mesi e mezzo lo stato di emergenza per la pandemia Covid. Approvato anche un decr ...

Intervista ad Emma Bonino sul suo voto sullo scostamento di Bilancio proposto dal Governo Conte

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

