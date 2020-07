Coronavirus, la numero 1 del tennis ha paura: “Non gioco negli Usa” (Di giovedì 30 luglio 2020) Ashleigh Barty non parteciperà agli Us Open di tennis. L’australiana, numero uno del mondo, ha dato forfait. Il motivo? I “rischi importanti” che correrebbe andando negli Stati Uniti a causa del Coronavirus. Si tratta di una rinuncia clamorosa. Il torneo di New York ne esce a pezzi. Comincerà comunque, il 31 agosto come sempre, a Flushing Meadows. “È stata una decisione difficile ma ci sono sempre dei rischi importanti legati al Covid-19. Non me la sento di mettere me e la mia squadra in questa situazione”, ha fatto sapere in una nota la vincitrice del Roland Garros del 2019. Nello stesso comunicato Barty annuncia di voler rinunciare anche al Wta di Cincinnati. “Auguro il meglio all’Usta (la United States tennis ... Leggi su velvetgossip

