Coronavirus Italia, nuovo maxi focolaio: 134 postivi. Ecco dove (Di giovedì 30 luglio 2020) Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato individuato nell'ex caserma Serena di Treviso: a seguito dei tamponi eseguiti ieri dall'Uls della Marca 134 persone sono risultate positive su un totale di 340 che vivono e lavorano nel centro di accoglienza per richiedenti asilo. La notizia è stata confermata dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in visita a Vo' Euganeo: "Sono più di 130, probabilmente 134 i migranti positivi nella ex caserma Serena". Naturalmente tutti gli ospiti del centro dovranno ora rispettare un periodo di quarantena obbligatoria. Le prime positività all'interno dell'ex caserma Serena sono state riscontrate due giorni fa martedì 28 luglio: i sanitari avevano infatti sottoposto a test del tampone un ospite che aveva riferito di non stare molto bene. Dopo la diagnosi ... Leggi su howtodofor

