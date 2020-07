Coronavirus Italia, la peggiore giornata da settimane. Impennata di casi (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo la risalita dei casi di ieri, anche oggi i contagi sono in aumento: si registrano 386 nuovi casi e 3 morti. Intanto, nel resto del mondo i casi di Coronavirus hanno superato i 17 milioni, con altri 68mila contagi negli Usa e un record in Florida di 216 morti in un solo giorno. In Europa, nuovo allarme per la Spagna, che ha registrato 1.150 contagi in 24 ore (e Madrid ha imposto l'obbligo della mascherina anche per strada), e nuovo record in Romania. Numeri alti che, secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, "sono ancora preoccupanti" e "ci dicono ancora una volta che la ... Leggi su howtodofor

