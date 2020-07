Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 luglio: morti, contagi, guariti (Di giovedì 30 luglio 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 30 luglio 2020. È di 12.230 persone attualmente positive (-386 rispetto a ieri), 199.796 guariti (+765), 35.132 morti (+3) per un totale di 247.158 casi (+386), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione civile e ... Leggi su tpi

Coronavirus Italia, bollettino del 30 luglio: 247.158 casi totali, 3 morti in 24 ore

I guariti, in totale, sono 199.796 In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 247.158. Le vittime, in totale, sono 35.132 ...

