Coronavirus Italia | 129 positivi nel Centro accoglienza

Tre migranti sono stati trovati positivi al Covid al Centro di accoglienza dell'ex Caserma Serena di Casier, in provincia di Treviso. Ed è subito scattato l'allarme: è stato avviato e completato lo screening per veirificare la situazione. Sono stati eseguiti 315 tamponi - 293 sui migranti e 22 sugli operatori - che hanno evidenziato 129 positività tra gli ospiti. I positivi, tutti asintomatici, sono stati immediatamente isolati all'interno della struttur, ma la quarantena è estesa anche ai negativi. "Monitoriamo e isoliamo, come abbiamo sempre fatto con tutti" ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia - .Sul fronte immigrazione, visti i continui sbarchi a Lampedusa sottolineiamo che la Regione Veneto non è disponibile ad accogliere immigrati

Non è questa la Puglia che siamo orgogliosi di rappresentare in Italia e nel mondo, non è questa la regione ... Dall'inizio della emergenza Sanitaria derivata dalla epidemia Covid-19 i giornalisti di ...

Imprese al femminile: in Sardegna crescono, ma il Covid congela le nuove iscrizioni

Una scalata congelata dal coronavirus. L'aumento del numero di imprese femminili in Sardegna nel 2020 ha dovuto fare i conti con l'epidemia mondiale interrompendo la crescita che da ormai da anni semb ...

