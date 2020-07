**Coronavirus: invitato a festa nozze risulta infetto, cento in quarantena nell'ennese** (Di giovedì 30 luglio 2020) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) - Circa cento invitati a una festa di nozze dello scorso 26 luglio sono in quarantena, a Nicosia, piccolo centro dell'ennese, dopo che uno degli invitati è risultato positivo al Covid 19. L'invitata era proveniente dalla Germania dove vive e lavora, e ora è in ospedale. nelle prossime ore gli invitati verranno sottoposti al tampone. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus invitato Coronavirus: invitato positivo a matrimonio nell’Ennese, 90 finiscono in quarantena Meteo Web Emergenza Covid? C'è ancora il dopo-terremoto!

Allerta per nuovo focolaio di Coronavirus in Sicilia dopo un matrimonio: 90 invitati in quarantena

Novanta persone sono state poste in quarantena a Nicosia, comune in provincia di Enna, in Sicilia, dopo che sabato scorso, 25 luglio, hanno partecipato ad un matrimonio. Uno degli invitati, infatti, è ...

