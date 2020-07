Coronavirus in Toscana: zero morti, oggi 30 luglio. E ancora 11 nuovi contagi (4 nel Mugello) (Di giovedì 30 luglio 2020) zero morti, fortunatamente, oggi 30 luglio, in Toscana, per Coronavirus. Ma sono sempre in doppia cifra i contagi: 11, tutti identificati e con procedure in corso di tracciamento. Salgono così a 10.469 i casi di positività da inizio pandemia. Leggi su firenzepost

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #30luglio ?? 11 nuovi casi ?? 3.330 tamponi eseguiti ?? 17 ricoverati (+2 da ieri) ?? 0… - 055firenze : #Coronavirus: in Toscana 11 nuovi casi. Quattro sono riconducibili al focolaio in Mugello - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: zero morti, oggi 30 luglio. E ancora 11 nuovi contagi (4 nel Mugello) - Italpress : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #30luglio ?? 11 nuovi casi ?? 3.330 tamponi eseguiti ?? 17 ricoverati (+2 da ieri) ?? 0 in… - metfirenze : Toscana. Coronavirus: 11 nuovi casi, nessun decesso, 2 nuove guarigioni -